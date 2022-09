La proclamazione di Carlo III, una simbiosi tra antico e moderno (Di sabato 10 settembre 2022) Londra. La proclamazione di Re Carlo III è stata una simbiosi tra l’antico e il moderno. Il nuovo sovrano ha introdotto delle storiche innovazioni: per la prima volta, la cerimonia è stata trasmessa in diretta tv, un segnale di apertura e trasparenza che, secondo molti esperti reali, sarà la cifra del suo regno. Tuttavia, questo non toglie l’impressione di un rito appartenente a un’altra epoca, in cui non esistevano i social media e la comunicazione moderna, e la proclamazione era l’unico modo per fare conoscere ai sudditi l’identità del nuovo monarca. Di norma, il rituale si tiene ventiquattro ore dopo la morte del sovrano - stavolta è stato ritardato perché il decesso della Regina è stato annunciato la sera - per assicurare che non ci siano vuoti di potere ai vertici della Corona. Ma ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Londra. Ladi ReIII è stata unatra l’e il. Il nuovo sovrano ha introdotto delle storiche innovazioni: per la prima volta, la cerimonia è stata trasmessa in diretta tv, un segnale di apertura e trasparenza che, secondo molti esperti reali, sarà la cifra del suo regno. Tuttavia, questo non toglie l’impressione di un rito appartenente a un’altra epoca, in cui non esistevano i social media e la comunicazione moderna, e laera l’unico modo per fare conoscere ai sudditi l’identità del nuovo monarca. Di norma, il rituale si tiene ventiquattro ore dopo la morte del sovrano - stavolta è stato ritardato perché il decesso della Regina è stato annunciato la sera - per assicurare che non ci siano vuoti di potere ai vertici della Corona. Ma ...

TgLa7 : #ReCarlo Carlo firma atto proclamazione, servirò il Regno Nuovo tributo a sua madre. Poi la promessa, trasparenza su conti - Radio1Rai : #KingCharlesIII Carlo III ha firmato a St James's Palace l'atto di proclamazione che attesta il giuramento come nuo… - LaVeritaWeb : Nel suo discorso il nuovo sovrano ha ricordato la regina e fatto capire che non ha intenzione di defilarsi in favor… - ilfoglio_it : Per la prima volta la cerimonia, che ha avuto luogo nel palazzo di St. James, è stata trasmessa in streaming. Mentr… - lussif72 : RT @Radio1Rai: #KingCharlesIII Carlo III ha firmato a St James's Palace l'atto di proclamazione che attesta il giuramento come nuovo #Re de… -