Gli tolgo la maschera Giletti | una bomba prima del voto | chi porta in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 settembre 2022) Tutto pronto per lapuntata della nuova edizione di Non è l'Arena. Massimotornerà in onda domenica 11 settembre su La7. Tra i temi da trattare la campagna elettorale e l'imminente. "Torno in tv più agguerrito che mai. Toglierò laai politicidel", premette il giornalista in un'intervista a DiPiùTv. Ininfatti ci saranno diversi leader politici come Matteo Salvini, numero uno della Lega. In ogni caso le polemiche sulla scorsa edizione non sono mancate.ha sollevato parecchio clamore conducendo una puntata da Mosca, dalla Piazza Rossa. Puntata per cui ha subito pesanti accuse: "Mi hanno accusato di narcisismo per i miei rege sulla guerra - confessa -, ma ho la ...