Festa del Fatto, Scarpinato (M5s): “Si normalizzano fascismo e mafia. È una situazione drammatica. La Costituzione oggi è una linea Maginot” (Di sabato 10 settembre 2022) Una “situazione drammatica”. In altre parole: “Normalizzazione del fascismo e della mafia”. E ancora: “Vogliono togliere anche un tozzo di pane ai poveri”. Per questo, dice Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, ha deciso di candidarsi alle Politiche accendo la proposta del M5s di correre come capolista nel collegio plurinominale in Sicilia. “Ho intenzione di fare con altri mezzi e in altri luoghi di fare cioè che ho Fatto come cittadino e magistrato: difendere la legalità”, spiega durante l’incontro “La restaurazione a 30 anni dalle stragi”, intervistato da Gianni Barbacetto e Giuseppe Pipitone sul palco della Festa del Fatto quotidiano. “Siamo in una situazione drammatica, per questo ho accettato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Una “”. In altre parole: “Normalizzazione dele della”. E ancora: “Vogliono togliere anche un tozzo di pane ai poveri”. Per questo, dice Roberto, ex procuratore generale di Palermo, ha deciso di candidarsi alle Politiche accendo la proposta del M5s di correre come capolista nel collegio plurinominale in Sicilia. “Ho intenzione di fare con altri mezzi e in altri luoghi di fare cioè che hocome cittadino e magistrato: difendere la legalità”, spiega durante l’incontro “La restaurazione a 30 anni dalle stragi”, intervistato da Gianni Barbacetto e Giuseppe Pipitone sul palco delladelquotidiano. “Siamo in una, per questo ho accettato. ...

