Astensione, urne estive ed esito scontato, incognite sull'attendibilità dei sondaggi (Di sabato 10 settembre 2022) «I sondaggi non sono un oracolo ma una fotografia, che richiama sempre di più l'immagine del fixing della Borsa: vale oggi ma domani è già superato». Sono le parole con le quali Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, ha commentato l'ultima rilevazione realizzata dalla sua società per il Corriere della sera prima che da oggi scattasse il divieto di pubblicazione di nuove indagini statistiche sulle elezioni. Un'affermazione significativa, perché arriva da uno dei massimi esperti del campo. Ma, al tempo stesso, abbastanza scontata e dovuta: specie se si tiene conto di quanto accaduto nelle ultime competizioni elettorali. In cui gli istituti demoscopici hanno sostanzialmente «toppato» le previsioni. L'elenco è lungo. E comincia dal 2006, l'anno in cui l'Unione prodiana avrebbe dovuto vincere le elezioni con una certa tranquillità e alla fine si trovò ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) «Inon sono un oracolo ma una fotografia, che richiama sempre di più l'immagine del fixing della Borsa: vale oggi ma domani è già superato». Sono le parole con le quali Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, ha commentato l'ultima rilevazione realizzata dalla sua società per il Corriere della sera prima che da oggi scattasse il divieto di pubblicazione di nuove indagini statistichee elezioni. Un'affermazione significativa, perché arriva da uno dei massimi esperti del campo. Ma, al tempo stesso, abbastanza scontata e dovuta: specie se si tiene conto di quanto accaduto nelle ultime competizioni elettorali. In cui gli istituti demoscopici hanno sostanzialmente «toppato» le previsioni. L'elenco è lungo. E comincia dal 2006, l'anno in cui l'Unione prodiana avrebbe dovuto vincere le elezioni con una certa tranquillità e alla fine si trovò ...

tempoweb : #Astensione, urne estive ed esito scontato, incognite sull'attendibilità dei #sondaggi #10settembre… - fernandocazzato : geniale metafora finale sull’astensione alle urne. Bravissima @fraschianchi #propagandalive - martinilorian : Quindi secondo i sondaggi al momento voterebbe per i 4 maggiori partiti il 73.2% (quindi senza gli zerovirgola) ed… - AntonellaBat70 : @luca47603049 Stando tutti noi fermi, non recando i alle urne in massa, tutti sfiduciati, oppure fare astensione at… - JackTerron : il sud non vota i 5 stelle, il sud diserterà le urne in massa. al sud il tasso di astensione supererà il 40% -