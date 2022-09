Venezia 79, la provocazione di Oliver Stone in “Nuclear”: per combattere il cambiamento climatico torniamo al nucleare (Di venerdì 9 settembre 2022) Se Oliver Stone non esistesse andrebbe inventato. Controcorrente da una vita sin da quando puntava all’improvviso i fari sull’uccisione di JFK o sulla presidenza di Nixon, sia quando rilanciava la sua carriera d’autore con i documentari controversi su Fidel Castro e Vladimir Putin. Stone non usa mai mezze misure. È quello che si sente di essere a seconda delle suggestioni, degli stimoli, dei temi che considera urgenti da affrontare. Ecco che a Venezia 79, Fuori Concorso, arriva Nuclear, un documentario totalmente privo di contraddittorio (e chi ce l’ha mai avuto il contraddittorio in un documentario?) dove si mostra l’unica possibile soluzione al cambiamento climatico: il ritorno al Nucleare. Complice il libro Bright future, di Joshua Goldstein e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Senon esistesse andrebbe inventato. Controcorrente da una vita sin da quando puntava all’improvviso i fari sull’uccisione di JFK o sulla presidenza di Nixon, sia quando rilanciava la sua carriera d’autore con i documentari controversi su Fidel Castro e Vladimir Putin.non usa mai mezze misure. È quello che si sente di essere a seconda delle suggestioni, degli stimoli, dei temi che considera urgenti da affrontare. Ecco che a79, Fuori Concorso, arriva, un documentario totalmente privo di contraddittorio (e chi ce l’ha mai avuto il contraddittorio in un documentario?) dove si mostra l’unica possibile soluzione al: il ritorno ale. Complice il libro Bright future, di Joshua Goldstein e ...

