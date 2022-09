Tiziano Ferro e il nuovo singolo ‘La vita splendida’: testo, video e significato (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo aveva già annunciato, ma ora dalle parole Tiziano Ferro è passato ai fatti. Ed è tornato sulle scene con un nuovo brano ‘La vita splendida‘, scritto da Brunori Sas con Dimartino. La vita splendida di Tiziano Ferro Un piccolo ‘assaggio’ su Instagram e il countdown che si era già attivato qualche giorno fa. Ora, finalmente, il momento atteso è arrivato: da oggi, su tutte le piattaforme e in radio, sarà disponibile il nuovo singolo. E che, sicuramente, sarà un successo, come tutte le altre canzoni dell’artista di Latina, che nell’estate del 2023 tornerà a riempire gli stadi. La canzone è un inno alla vita, che è splendida. E che va vissuta al massimo amandosi. E amando gli altri. View this post on ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo aveva già annunciato, ma ora dalle paroleè passato ai fatti. Ed è tornato sulle scene con unbrano ‘Lasplendida‘, scritto da Brunori Sas con Dimartino. Lasplendida diUn piccolo ‘assaggio’ su Instagram e il countdown che si era già attivato qualche giorno fa. Ora, finalmente, il momento atteso è arrivato: da oggi, su tutte le piattaforme e in radio, sarà disponibile il. E che, sicuramente, sarà un successo, come tutte le altre canzoni dell’artista di Latina, che nell’estate del 2023 tornerà a riempire gli stadi. La canzone è un inno alla, che è splendida. E che va vissuta al massimo amandosi. E amando gli altri. View this post on ...

