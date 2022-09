Sassuolo, Pinamonti: «Dionisi fattore fondamentale per la mia scelta» (Di venerdì 9 settembre 2022) Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde: le sue dichiarazioni Andrea Pinamonti ha parlato ai canali ufficiali del Sassuolo. CARRIERA – «La stagione ad Empoli è stata fondamentale per me perché venivo da un anno in cui non avevo praticamente mai giocato con l’Inter, di conseguenza avevo bisogno di sentirmi importante in un gruppo. La scelta di Empoli è stata la migliore che abbia fatto finora perché mi ha permesso di mettermi in mostra e di far vedere ciò che so fa. Mi ha dato anche una spinta per il prosieguo della mia carriera». Dionisi – «Ho sempre detto che un fattore fondamentale per la mia scelta è stato mister Dionisi. Mi ha chiamato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Andrea, attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde: le sue dichiarazioni Andreaha parlato ai canali ufficiali del. CARRIERA – «La stagione ad Empoli è stataper me perché venivo da un anno in cui non avevo praticamente mai giocato con l’Inter, di conseguenza avevo bisogno di sentirmi importante in un gruppo. Ladi Empoli è stata la migliore che abbia fatto finora perché mi ha permesso di mettermi in mostra e di far vedere ciò che so fa. Mi ha dato anche una spinta per il prosieguo della mia carriera».– «Ho sempre detto che unper la miaè stato mister. Mi ha chiamato ...

