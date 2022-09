Roma, infortunio Abraham e i tempi di recupero: tutte le novità (Di venerdì 9 settembre 2022) Tiene banco l’infortunio di Abraham in casa Roma. L’attaccante inglese alzerà bandiera bianca in vista della sfida di Europa League. Restano da valutare i suoi tempi di recupero per il match di campionato contro l’Empoli. Forte contusione alla spalla e punto interrogativo sulla presenza di Abraham in occasione della 6^ giornata tra Empoli-Roma. L’attaccante giallorosso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Tiene banco l’diin casa. L’attaccante inglese alzerà bandiera bianca in vista della sfida di Europa League. Restano da valutare i suoidiper il match di campionato contro l’Empoli. Forte contusione alla spalla e punto interrogativo sulla presenza diin occasione della 6^ giornata tra Empoli-. L’attaccante giallorosso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

