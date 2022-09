Meteo venerdì: altra ondata di temporali in arrivo. Le zone più colpite (Di venerdì 9 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice britannico comincerà giovedì a mettersi lentamente in cammino verso est, dirigendosi verso l’Europa centrale. I fronti ad esso associati continueranno a scorrere da ovest verso est coinvolgendo anche parte delle nostre regioni, prevalentemente quelle centro-settentrionali. In particolare i residui dell’intenso fronte transitato giovedì lasceranno in eredità gli ultimi temporali nella notte su parte delle regioni centrali e del Nordest, mentre in giornata permarrà una certa instabilità al Nordest con nuovi temporali anche forti che si attenueranno verso sera. L’ingresso di aria più fresca dalle latitudini settentrionali determinerà anche un’ulteriore rinfrescata al Centro-Nord. Meteo VENERDI’ 09 SETTEMBRE. temporali nella notte tra Umbria e Marche, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice britannico comincerà giovedì a mettersi lentamente in cammino verso est, dirigendosi verso l’Europa centrale. I fronti ad esso associati continueranno a scorrere da ovest verso est coinvolgendo anche parte delle nostre regioni, prevalentemente quelle centro-settentrionali. In particolare i residui dell’intenso fronte transitato giovedì lasceranno in eredità gli ultiminella notte su parte delle regioni centrali e del Nordest, mentre in giornata permarrà una certa instabilità al Nordest con nuovianche forti che si attenueranno verso sera. L’ingresso di aria più fresca dalle latitudini settentrionali determinerà anche un’ulteriore rinfrescata al Centro-Nord.VENERDI’ 09 SETTEMBRE.nella notte tra Umbria e Marche, ...

