Letta e il bus eco per il tour Pd | ironia Calenda | “Ammazza che brutto”

(Adnkronos) – Il bus elettrico che accompagnerà da domani l'Ecotour elettorale del leader del Pd, Enrico Letta, scatena l'ironia del numero 1 di Azione Carlo Calenda su Twitter. "Cominciano le ultime due settimane. Quelle decisive. Oggi pomeriggio da Brescia partiamo col nostro #Ecotour elettorale del #BusElettrico del ?@pdnetwork. Per un'Italia Democratica e Progressista. Ed ecologista!", le parole di Letta accompagnate da una foto del mezzo, cui Calenda risponde con un commento sarcastico: "Ammazza che brutto. Ps Secondo me ti hanno già rubato i cerchioni. Io – assicura – non sono stato."

