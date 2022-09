GP D’ITALIA: IL TEMPIO DELLA VELOCITÀ OSPITA LA FORMULA 1 (Di venerdì 9 settembre 2022) Il trittico di fine estate DELLA F1 si concluderà questo week-end a Monza con il GP D’ITALIA. Da quando il rombo del ‘900 ha consegnato in destino all’Italia la passione spirituale e carnale per i motori, la geografia e la toponomastica del Bel Paese sono state costellate di luoghi nel cui semplice nome non può non riecheggiare il gusto, l’atmosfera e il brivido DELLA VELOCITÀ. Tra questi luoghi un posto di preminenza spetta all’Autodromo Nazionale di Monza, la cui storia è addirittura antecedente al Mondiale di F1, affondando le proprie radici in quelli che furono i ‘ruggenti anni ‘20’. Infatti, mentre nel resto d’Europa, tra Francia, Germania e Spagna, le avanguardie storiche andavano rivoluzionando indelebilmente le categorie e l’estetica dell’arte tradizionale, in Italia i motori iniziavano a rivelare il fascino ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 9 settembre 2022) Il trittico di fine estateF1 si concluderà questo week-end a Monza con il GP. Da quando il rombo del ‘900 ha consegnato in destino all’Italia la passione spirituale e carnale per i motori, la geografia e la toponomastica del Bel Paese sono state costellate di luoghi nel cui semplice nome non può non riecheggiare il gusto, l’atmosfera e il brivido. Tra questi luoghi un posto di preminenza spetta all’Autodromo Nazionale di Monza, la cui storia è addirittura antecedente al Mondiale di F1, affondando le proprie radici in quelli che furono i ‘ruggenti anni ‘20’. Infatti, mentre nel resto d’Europa, tra Francia, Germania e Spagna, le avanguardie storiche andavano rivoluzionando indelebilmente le categorie e l’estetica dell’arte tradizionale, in Italia i motori iniziavano a rivelare il fascino ...

