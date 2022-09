Geo torna nel pomeriggio di Rai3. Più spazio al tema dei grandi squilibri ambientali

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 9 settembre 2022) Geo Lunedì 12 settembre alle 16.00,neldi“Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Con i suoi documentari e gli esperti in studio, ogni giorno in diretta dal lunedì al venerdì, “Geo” racconta la Terra, le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta. In questa nuova edizione particolareè dedicato aiche compromettono la salute e la sopravvivenza delle specie: deforestazione, inquinamento, innalzamento del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici più estremi. A parlarne saranno gli scienziati e chi, come giovani, interpreta in prima persona nuovi e più ecologici stili di ...