Gas, “passo importante” Ue per tetto al prezzo (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Consiglio Europeo dei ministri dell’energia segna un passo molto importante nella direzione di ottenere un tetto al prezzo delle importazioni di gas. I ministri hanno impegnato la Commissione a presentare una proposta specifica entro metà settembre, insieme ad altre proposte per riformare il mercato dell’energia e ridurre quindi le bollette”. Così fonti di Palazzo Chigi. “Come l’Italia sostiene dall’inizio del conflitto in Ucraina – ricordano le stesse fonti -, un tetto europeo al prezzo delle importazioni di gas è il modo migliore per aiutare le famiglie e le imprese europee, contenere il tasso d’inflazione, ridurre i finanziamenti alla Russia”. “La Commissione e molti altri paesi europei condividono la posizione dell’Italia”, ribadisce il ministro alla Transizione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Consiglio Europeo dei ministri dell’energia segna unmoltonella direzione di ottenere unaldelle importazioni di gas. I ministri hanno impegnato la Commissione a presentare una proposta specifica entro metà settembre, insieme ad altre proposte per riformare il mercato dell’energia e ridurre quindi le bollette”. Così fonti di Palazzo Chigi. “Come l’Italia sostiene dall’inizio del conflitto in Ucraina – ricordano le stesse fonti -, uneuropeo aldelle importazioni di gas è il modo migliore per aiutare le famiglie e le imprese europee, contenere il tasso d’inflazione, ridurre i finanziamenti alla Russia”. “La Commissione e molti altri paesi europei condividono la posizione dell’Italia”, ribadisce il ministro alla Transizione ...

luigidimaio : Al #G7 delle Finanze passo avanti decisivo sul tetto al prezzo del petrolio russo. Ora mostrare la stessa determina… - infoitinterno : Gas, 'passo importante' Ue per tetto al prezzo - News24_it : Gas, 'passo importante' Ue per tetto al prezzo - zazoomblog : Ultime Notizie – Gas “passo importante” Ue per tetto al prezzo - #Ultime #Notizie #“passo #importante” - telodogratis : Gas, “passo importante” Ue per tetto al prezzo -