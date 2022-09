Formazione Palermo Genoa, Corini non cambia (Di venerdì 9 settembre 2022) Formazione Palermo Genoa, Corini non cambia nulla. Gli undici tornati da Reggio con 3 gol a sfavore, saranno gli stessi che oggi affronteranno al Barbera il Genoa di Blessin.Un Genoa che arriva a Palermo carico e pronto “alla battaglia” del Barbera. Proprio l’allenatore del Genoa ha dichiarato alla vigilia che i liguri faranno arrabbiare il Palermo (leggi l’articolo qui).E allora il tempo delle parole è finito, oggi sarà il campo a dare il verdetto. Corini non cambia nulla, massima fiducia agli 11 di Reggio. Soltanto Marconi sarà la pedina nuova rispetto a Reggio, infatti il ragazzo sostituirà lo squalificato Bettella in difesa. Il Palermo in campo scenderà così ... Leggi su vivendopalermo.news (Di venerdì 9 settembre 2022)nonnulla. Gli undici tornati da Reggio con 3 gol a sfavore, saranno gli stessi che oggi affronteranno al Barbera ildi Blessin.Unche arriva acarico e pronto “alla battaglia” del Barbera. Proprio l’allenatore delha dichiarato alla vigilia che i liguri faranno arrabbiare il(leggi l’articolo qui).E allora il tempo delle parole è finito, oggi sarà il campo a dare il verdetto.nonnulla, massima fiducia agli 11 di Reggio. Soltanto Marconi sarà la pedina nuova rispetto a Reggio, infatti il ragazzo sostituirà lo squalificato Bettella in difesa. Ilin campo scenderà così ...

