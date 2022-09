F1 GP Italia 2022, prove libere 1: risultati e classifica, doppietta Ferrari. Leclerc precede Sainz (Di venerdì 9 settembre 2022) I risultati e la classifica della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, in cui la Ferrari piazza una doppietta che fa ben sperare per tutto il weekend. Il monegasco Charles Leclerc realizza il miglior tempo in 1.22.410 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, terza piazza per la Mercedes di George Russell. Il campione del mondo in carica Max Verstappen chiude in quinta posizione alle spalle di Lewis Hamilton. Buone indicazioni per le due Ferrari, anche se Verstappen da l’impressione di poter agevolmente stare davanti ai suoi rivali nonostante le cinque posizioni di penalità da scontare in griglia per il cambio di motore. Anche Sainz ed Hamilton ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Ie ladella prima sessione didel Gran Premio d’di Formula 1, in cui lapiazza unache fa ben sperare per tutto il weekend. Il monegasco Charlesrealizza il miglior tempo in 1.22.410 davanti al compagno di squadra Carlos, terza piazza per la Mercedes di George Russell. Il campione del mondo in carica Max Verstappen chiude in quinta posizione alle spalle di Lewis Hamilton. Buone indicazioni per le due, anche se Verstappen da l’impressione di poter agevolmente stare davanti ai suoi rivali nonostante le cinque posizioni di penalità da scontare in griglia per il cambio di motore. Ancheed Hamilton ...

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - ilfoglio_it : La Lega in Italia, Le Pen in Francia, AfD in Germania, Fpö in Austria, Spd in Rep. ceca. Il gruppo di Identità e De… - borghi_claudio : Aspetta aspetta... Fonti Ue, aspettiamo ratifica Mes dell'Italia il prima possibile - Europa -… - MaStep92__ : RT @SkySportF1: ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - leclerc16CL : RT @SkySportF1: ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? -