Ex di Uomini e Donne va a Venezia e perde l’anello di diamanti nel canale (Di venerdì 9 settembre 2022) C’è chi l’anello di diamanti a Venezia lo porta e lo regala alla fidanzata (citofonare Basciano, please) e chi – come l’ex di Uomini e Donne, Angela Caloisi, lo perde nel canale. È successo tutto in un batter d’occhio. Attraccata e pronta a scendere dalla navetta, Angela Caloisi nell’allungare il braccio ha perso l’anello di diamanti che indossava sopra il guanto di pizzo. Il gioiello si vede chiaramente sulla mano dell’ex corteggiatrice e non appena alza il braccio schizza via andando a sbattere contro una fune, per poi rimbalzare e cadere nel canale. A condividere il video è stata proprio lei su TikTok: “POV: hai perso un anello di diamanti nel canale di ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 settembre 2022) C’è chidilo porta e lo regala alla fidanzata (citofonare Basciano, please) e chi – come l’ex di, Angela Caloisi, lonel. È successo tutto in un batter d’occhio. Attraccata e pronta a scendere dalla navetta, Angela Caloisi nell’allungare il braccio ha persodiche indossava sopra il guanto di pizzo. Il gioiello si vede chiaramente sulla mano dell’ex corteggiatrice e non appena alza il braccio schizza via andando a sbattere contro una fune, per poi rimbalzare e cadere nel. A condividere il video è stata proprio lei su TikTok: “POV: hai perso un anello dineldi ...

AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - trash_italiano : L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di… - gualtierieurope : Oggi a Porta S. Paolo rinnoviamo l’omaggio alle donne e agli uomini che lottarono e diedero la vita per difendere l… - LeonardoLotto1 : RT @marcocanestrari: Questa settimana sarà ricordata sui libri di Storia del Regno Unito. La settimana che ha visto due monarchi e due capi… - MaruleneOriglia : @catlatorre D'ora in poi i diversi saremo noi, donne che si accoppiano con uomini e viceversa, partoriamo figli fec… -