EuroBasket 2022 | Datome | “Ora non si può sbagliare” Tonut | “Anche l’anno scorso eravamo sfavoriti…”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 settembre 2022) La Nazionale italiana di basket, dopo il successo nell’ultima gara del girone con la Gran Bretagna, è arrivata a Berlino per iniziare la seconda fase di. Ad attendere gli azzurri di Gianmarco Pozzecco negli ottavi di finale c’è la temibile Serbia di Nikola Jokic, in una sfida che andrà in scena domenica 11 settembre alle ore 18:00. Il capitano dell’Italia, Luigi, ha voluto suonare la carica in vista del grande appuntamento: “Comincia una nuova fase quella in cui non si può. Avremmo voluto conseguire un piazzamento migliore a Milano ma ora è inutile guardare indietro. La Serbia è una squadra forte ma sono al mio sesto europeo e l’esperienza mi ha insegnato che nelle fasi ad eliminazione diretta ogni dettaglio conta e nessuno può permettersi di sottovalutare gli avversari. Abbiamo un ...