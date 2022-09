Dalle lettere con Meloni al podcast dei Papà per Scelta, Trapanese: “Vogliamo essere genitori” (Di venerdì 9 settembre 2022) A porre idealmente inizio alla cena tra Luca Trapanese e Giorgia Meloni è stato lo scambio epistolare. Ma quello era solo l’antipasto. Se l’assessore al Welfare di Napoli cerca un’apertura in tema di genitorialità, la leader di Fratelli d’Italia resta salda nella sua posizione: i figli vanno cresciuti da una mamma e un Papà. E se il primo round finisce con un nulla di fatto, si passa alla portata successiva. Il podcast. Una puntata di “Questione di Famiglia” dedicata ai modelli familiari omogenitoriali o genitori single. Ospite dei conduttori Carlo Tumino e Christian De Florio è lo stesso Trapanese, che non molla la presa. “Questi siamo noi. Tre ragazzi legati da un filo invisibile: il desiderio di genitorialità”, recita così il ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 9 settembre 2022) A porre idealmente inizio alla cena tra Lucae Giorgiaè stato lo scambio epistolare. Ma quello era solo l’antipasto. Se l’assessore al Welfare di Napoli cerca un’apertura in tema dialità, la leader di Fratelli d’Italia resta salda nella sua posizione: i figli vanno cresciuti da una mamma e un. E se il primo round finisce con un nulla di fatto, si passa alla portata successiva. Il. Una puntata di “Questione di Famiglia” dedicata ai modelli familiari omoali osingle. Ospite dei conduttori Carlo Tumino e Christian De Florio è lo stesso, che non molla la presa. “Questi siamo noi. Tre ragazzi legati da un filo invisibile: il desiderio dialità”, recita così il ...

Luce_news : Dalle lettere con Meloni al podcast dei Papà per Scelta, Trapanese: “Vogliamo essere genitori” - Destradipopolo : LA RABBIA DI MIHAELA MARIAN LA STORIA DELLA GIOVANE DONNA NATA IN MOLDAVIA MA CHE HA STUDIATO IN ITALIA FIN DALLE E… - Emmachampagne95 : RT @VietatoMorireE: 'QEII', dalle buche delle lettere ai tipici elmetti dei poliziotti.” E questo sarebbe solo l’inizio ?? #QueenElizabeth - mr_pac : @CarlosJ96270709 @age_of_VIRGO @luca_restani @jacopocoghe Ehi, fenomeno! Ancora con l'argomento fantoccio? ;) Nun c… - dade494 : RT @VietatoMorireE: 'QEII', dalle buche delle lettere ai tipici elmetti dei poliziotti.” E questo sarebbe solo l’inizio ?? #QueenElizabeth -