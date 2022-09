Da The Crown a Una pallottola spuntata, quando Elisabetta II è finita sul grande schermo (e in tv) – I video (Di venerdì 9 settembre 2022) Da Helen Mirren a Olivia Colman, sono centinaia le attrici che possono dire di aver vestito i panni della regina Elisabetta II sul grande schermo. Ed è anche grazie a serie tv e film di successo che “Lilibet” è riuscita a trasformarsi in un’icona pop e a mantenere accesa la curiosità di tutto il mondo sui retroscena della famiglia reale britannica. Claire Foy e Olivia Colman (The Crown) Da quando è salita al trono, nel lontano 1952, la regina Elisabetta II è stata rappresentata in centinaia di film e serie tv. Sono poche, però, le attrici che sono riuscite a rendere al meglio il carattere e la psicologia di Sua Maestà. Tra loro si ricorda di sicuro Claire Foy, protagonista della celebre serie Netflilx The Crown, che veste i panni della regina nelle prime due ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Da Helen Mirren a Olivia Colman, sono centinaia le attrici che possono dire di aver vestito i panni della reginaII sul. Ed è anche grazie a serie tv e film di successo che “Lilibet” è riuscita a trasformarsi in un’icona pop e a mantenere accesa la curiosità di tutto il mondo sui retroscena della famiglia reale britannica. Claire Foy e Olivia Colman (The) Daè salita al trono, nel lontano 1952, la reginaII è stata rappresentata in centinaia di film e serie tv. Sono poche, però, le attrici che sono riuscite a rendere al meglio il carattere e la psicologia di Sua Maestà. Tra loro si ricorda di sicuro Claire Foy, protagonista della celebre serie Netflilx The, che veste i panni della regina nelle prime due ...

