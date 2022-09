Audi rinnova la gamma Q4 e-tron | promette maggiore autonomia e lancia le Audi Functions on Demand

(Di venerdì 9 settembre 2022)e nuovi modelli per latrong> Q4 e-. Nuova frenata elettroidraulica e nuove funzionalità attivabili su richiesta per il SUV compatto “Full Electric” di casatrong>....

MotoriSuMotori : Audi RS Q e-tron E2: il prototipo per la Dakar 2023 si rinnova - -

La trasmissione elettrica dell'RS Q e - tron E2 comprende un convertitore di energia costituito da un motore a combustione interna e un generatore, nonché una batteria ad alta tensione e due ...Neuburg, Germania, 1 Settembre. Il 30 Novembre 2020scuote il mondo annunciando la partecipazione alla Dakar 2022. Il terremoto siil 31 Maggio 2021 quando, un passo avanti,annuncia la formazione della Dakar, che è intenzionata a vincere: Stephane Peterhansel , Carlos Sainz , Mattias Ekstrom . Per la logistica ...Maggiore autonomia e nuovi modelli per la gamma Q4 e-tron. Nuova frenata elettroidraulica e nuove funzionalità attivabili su richiesta per il SUV compatto “Full Electric” di casa Audi.Sul bel Danubio Blu non ci sono solo grandi città europee come Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado. Le sue acque bagnano infatti Ingolstadt e la vicina Neuburg. Nella ...