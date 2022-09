Alcaraz-Tiafoe stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe si incontreranno nel penultimo atto degli US Open 2022. Match di grande prestigio a Flushing Meadows, dove chiunque staccherà il pass per la finale scriverà la storia. Tiafoe ha infatti sfatato il tabù americano, riportando in semifinale a New York un tennista a stelle e strisce dai tempi di Roddick. Alcaraz sta invece battendo numerosi record di precocità e l’accesso alla finale gli garantirebbe ulteriori primati, oltre al fatto di portarsi ad un passo dal primo posto del ranking Atp. Tiafoe si è aggiudicato l’unico precedente ma, secondo i bookmakers, sarà Carlitos a partire favorito. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Alcaraz e Tiafoe scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlose Francessi incontreranno nel penultimo atto degli US. Match di grande prestigio a Flushing Meadows, dove chiunque staccherà il pass per la finale scriverà la storia.ha infatti sfatato il tabù americano, riportando in semifinale a New York un tennista a stelle e strisce dai tempi di Roddick.sta invece battendo numerosi record di precocità e l’accesso alla finale gli garantirebbe ulteriori primati, oltre al fatto di portarsi ad un passo dal primo posto del ranking Atp.si è aggiudicato l’unico precedente ma, secondo i bookmakers, sarà Carlitos a partire favorito. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

