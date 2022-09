Ultime Notizie – Napoli, lite con coetanei: 16enne in pericolo di vita (Di giovedì 8 settembre 2022) Un 16enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nola (Napoli). Il giovane avrebbe riportato lesioni alla testa durante una lite scoppiata verosimilmente la scorsa notte in via Croce a Palma Campania, probabilmente con dei coetanei. Ricoverato in prognosi riservata, è in pericolo di vita. Nel pronto soccorso dell’ospedale sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Nola, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Unè ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nola (). Il giovane avrebbe riportato lesioni alla testa durante unascoppiata verosimilmente la scorsa notte in via Croce a Palma Campania, probabilmente con dei. Ricoverato in prognosi riservata, è indi. Nel pronto soccorso dell’ospedale sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Nola, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni lady Mastella: “Ovunque lacrime e sangue tanto che è imbarazzante chiedere voto” -… - Franky_friess : Ultime due ore in ufficio a cercare notizie sulla regina, tutte disperate perché non vogliamo che muoia E poi arri… -