"Senza la Regina cambierà tutto, gli inglesi non sono più monarchici ma elisabettiani" (Di giovedì 8 settembre 2022) Intervista a Vittorio Sabadin, autore di “Elisabetta, l'ultima Regina”. "Sarebbe la fine di un'epoca, il tramonto di una generazione che ha incarnato valori sconosciuti ai governanti di oggi. Grandissima testimone del Novecento, stringere la sua mano è stato come toccare la Storia" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 settembre 2022) Intervista a Vittorio Sabadin, autore di “Elisabetta, l'ultima”. "Sarebbe la fine di un'epoca, il tramonto di una generazione che ha incarnato valori sconosciuti ai governanti di oggi. Grandissima testimone del Novecento, stringere la sua mano è stato come toccare la Storia"

