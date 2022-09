Putin insiste | “Con tetto ai prezzi | stop a gas e petrolio” Von der Leyen | “Basta ricatti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set – Vladimirinfiamma gli animi sue gas, come riporta anche l’Ansa. E l’Ue reagisce come può, cioè sostanzialmente con le parole.sulloe gas È unmolto deciso quello che parla a Vladivistok, dove già aveva espresso considerazioni molto dure contro la sottomissione dei Paesi europei agli Stati Uniti. Unche non le manda a dire neanche sue gas, dove il tema del “ai” si sta facendo davvero centrale. Il presidente russo non fa sconti neanche in quel caso, e quasi solennemente promette: “Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né, né carbone. Niente”. Questo in ...