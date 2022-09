Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Riga 2022 | ottima prova per Nikolaj Memola L’azzurro primo dopo lo short

sportface2016 : #Pattinaggio, #Kostner sull'infortunio: 'Doppia frattura alla mandibola, tornerò presto' - oggitreviso : Spresiano, Sofia è campionessa europea di pattinaggio artistico - zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle Europei 2022: Paronetto e Panfili portano in alto il nome dell’Italia nell’inline -… - news_rimini : Giovani promesse crescono, due atleti del Pattinaggio Artistico Riccione campioni d'Italia Acsi - fisritalia : Iniziate oggi le gare del Libero con le performance degli short program per la categoria Cadetti ???? Leggi il resoc… -

FISR

di Salvatore Riggio La campionessa delha comunicato via social di aver rimediato cinque punti di sutura: "Notti insonni dal dolore, ma tornerò presto" C'è apprensione per le condizioni di Carolina Kostner, che oggi ...COSA FARE A RAVENNA - Dallo yoga in spiaggia allo street food, tutti gli appuntamenti Sport A Misano Adriatico , prosegue al Palasport Rossini, la rassegna nazionale diAics che,... Tra pochi giorni al via i Campionati Europei di pattinaggio artistico ad Andorra Bonifiche Ferraresi, azienda agricola italiana per superficie utilizzata, è protagonista del docufilm “Il buon lavoro che c è” per i piani aziendali focalizzati sulla formazione.Grandi festeggiamenti per i primi sessant’anni del Versilia Hockey Forte. Il primo appuntamento dei due giorni organizzati per celebrare la ricorrenza è in programma giovedì (8 settembre), a Villa Ber ...