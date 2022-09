Nuovo Decreto aiuti, la relazione di Draghi e Franco: «Maggiori entrate per 6,2 miliardi». Contro il caro bollette, intervento di circa 13 miliardi (Di giovedì 8 settembre 2022) Il capo del governo, Mario Draghi, e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, hanno proposto al Consiglio dei ministri una relazione che prevede l’aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. I membri dell’esecutivo hanno approvato il documento che, adesso, dovrà essere sottoposto alle Camere. La prossima settimana, infatti, saranno i parlamentari a dare l’autorizzazione alla spesa dei 6,2 miliardi di euro disponibili «sulla base di Maggiori entrate», spiegano fonti di Palazzo Chigi. Secondo la relazione, gran parte di queste risorse dovranno finanziare il Nuovo Decreto aiuti che l’esecutivo potrà approvare in un altro Consiglio dei ministri, previo parere positivo dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Il capo del governo, Mario, e il ministro dell’Economia, Daniele, hanno proposto al Consiglio dei ministri unache prevede l’aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. I membri dell’esecutivo hanno approvato il documento che, adesso, dovrà essere sottoposto alle Camere. La prossima settimana, infatti, saranno i parlamentari a dare l’autorizzazione alla spesa dei 6,2di euro disponibili «sulla base di», spiegano fonti di Palazzo Chigi. Secondo la, gran parte di queste risorse dovranno finanziare ilche l’esecutivo potrà approvare in un altro Consiglio dei ministri, previo parere positivo dei ...

