Nizza - Colonia slitta di un'ora: incidenti tra tifosi, grave un tedesco (Di giovedì 8 settembre 2022) Nizza (Francia) - È in corso una riunione di crisi all'Allianz Riviera di Nizza dopo i pesanti scontri fra tifosi francesi e tedeschi nel prepartita del match Nizza - Colonia, valido per il gruppo D ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022)(Francia) - È in corso una riunione di crisi all'Allianz Riviera didopo i pesanti scontri frafrancesi e tedeschi nel prepartita del match, valido per il gruppo D ...

DiMarzio : #UECL | Posticipata la gara tra @ogcnice e @fckoeln: scontri tra i tifosi - ASR_Goalmania : RT @serieAnews_com: ?? Scontri prima di #NizzaColonia di #ConferenceLeague : un tifoso tedesco è grave - sportli26181512 : Scontri in Nizza-Colonia, due tifosi in gravi condizioni. Video: I tifosi delle due squadre si sono resi protagonis… - Luxgraph : Conference League, slitta Nizza-Colonia: tifoso tedesco in condizioni gravi - infoitestero : VIDEO – Nizza-Colonia, scontri violentissimi allo stadio e feriti gravi! La decisione sulla partita -