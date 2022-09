Naike Rivelli attacca Chiara Ferragni e Fedez: «Basta monetizzare con i vostri figli». Lo sfogo choc (Di giovedì 8 settembre 2022) La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, si scaglia contro Fedez e Chiara Ferragni e attraverso l’Adnkronos lancia un messaggio affinché «i bambini siano lasciati in pace», raccontando di essere in contatto con il Codacons per cercare di impedire agli influencer di usare i propri figli per sponsorizzare i prodotti. «Basta usare i bambini per sponsorizzare i brand e per monetizzare. I bambini hanno diritto alla loro privacy e alla loro intimità, non è giusto mostrarli sui social mettendo in mostra i loro pianti o le loro pupù solo per guadagnare soldi», le sue parole. «Ormai questi due bambini sono sovraesposti continuamente sui social con indosso dei brand come se lavorassero nella moda – continua Naike – Io lavoro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 8 settembre 2022) Laa di Ornella Muti,, si scaglia controe attraverso l’Adnkronos lancia un messaggio affinché «i bambini siano lasciati in pace», raccontando di essere in contatto con il Codacons per cercare di impedire agli influencer di usare i propriper sponsorizzare i prodotti. «usare i bambini per sponsorizzare i brand e per. I bambini hanno diritto alla loro privacy e alla loro intimità, non è giusto mostrarli sui social mettendo in mostra i loro pianti o le loro pupù solo per guadagnare soldi», le sue parole. «Ormai questi due bambini sono sovraesposti continuamente sui social con indosso dei brand come se lavorassero nella moda – continua– Io lavoro ...

