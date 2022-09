Le star che hanno brillato sul Red Carpet dell'amfAR Gala 2022 di Venezia (Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri sera, nella suggestiva location dell’Arsenale di Venezia, si è svolta l’esclusiva cena di beneficenza organizzata da amfAR durante la 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Un evento che celebra la cultura, l’arte, lo stile e il cinema italiano, raccogliendo fondi per i programmi di ricerca sull’AIDS salvavita. Con star e attori sul Red Carpet a sostenere la buona causa: moda e beneficenza non sono mai stati così complici come all’amfAR Gala 2022. I look più belli dell'amfAR Gala di Venezia 2022 ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri sera, nella suggestiva location’Arsenale di, si è svolta l’esclusiva cena di beneficenza organizzata dadurante la 79esima Mostra del Cinema di. Un evento che celebra la cultura, l’arte, lo stile e il cinema italiano, raccogliendo fondi per i programmi di ricerca sull’AIDS salvavita. Cone attori sul Reda sostenere la buona causa: moda e beneficenza non sono mai stati così complici come all’. I look più bellidi...

IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - RaiRadio2 : «Non diventerò una rock star. Diventerò una leggenda» Il #5settembre di 76 anni fa nasceva #FreddieMercury ?? ??… - sabinatwinkle : @FrancescaLoddo7 E con questo cosa vuoi dire che riesci a leggere negli occhi di J l'amore? Ma come fate ? Poteva s… - temisaba95 : ...voglio gli allucinogeni che usi tu perchè devono essere un portento...MA QUANDO CAXXO SIETE STATI 'SEGUITI DAI D… - cecily_83 : @vorrestisparire @_pinzillacchera @sposaisterica Sono totalmente d'accordo, l'ho scritto anche sotto un altro tweet… -