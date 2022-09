Gazzetta – Calciomercato: Paredes dal Psg alla Juve, ma c’è anche l’Arsenal (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-08-30 17:37:42 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Inserimento dei londinesi sul regista del Psg da tempo cercato dai bianconeri. Una concorrente in più proprio sul rush finale, ma l’accordo con i parigini sul prestito sembra in via di definizione Una concorrente in più per la Juventus sul fronte Leandro Paredes. Sul regista argentino del Psg è piombato, infatti, nelle ultime ore anche l’Arsenal, in cerca di un rinforzo in mediana dopo il caso Thomas Partey e l’infortunio di Elneny. La volontà di Paredes è però chiara: vuole fortemente la Juve, con cui c’è da tempo un accordo. E anche la negoziazione tra il club bianconero e i campioni di Francia sta andando avanti in modo positivo, tanto che filtra da Torino un certo ottimismo ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-08-30 17:37:42 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Inserimento dei londinesi sul regista del Psg da tempo cercato dai bianconeri. Una concorrente in più proprio sul rush finale, ma l’accordo con i parigini sul prestito sembra in via di definizione Una concorrente in più per lantus sul fronte Leandro. Sul regista argentino del Psg è piombato, infatti, nelle ultime ore, in cerca di un rinforzo in mediana dopo il caso Thomas Partey e l’infortunio di Elneny. La volontà diè però chiara: vuole fortemente la, con cui c’è da tempo un accordo. Ela negoziazione tra il club bianconero e i campioni di Francia sta andando avanti in modo positivo, tanto che filtra da Torino un certo ottimismo ...

