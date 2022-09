sportli26181512 : Gattuso e il 'periodo di riposo prolungato': il Como pensa a come sostituirlo: Gattuso e il 'periodo di riposo prol… - Gazzetta_it : Serie B - Gattuso e il 'periodo di riposo prolungato': il Como pensa a come sostituirlo - SerieBNewsCom : 'Il Como 1907, di comune accordo con Giacomo #Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo… - BargelliniLuca : '@Como_1907, di comune accordo con Giacomo Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo pro… -

il comunicato "Di comune accordo con Giacomo, comunica che il Mister avrà bisogno di undi riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto ...... 'Como 1907, di comune accordo con Giacomo, comunica che il Mister avrà bisogno di undi riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto tempo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...