Finisce la relazione, comincia l'incubo: "Ti ammazzo se esci con un altro" (Di giovedì 8 settembre 2022) Telefonate e messaggi continui, insulti, pedinamenti e appostamenti sotto casa, poi le pesantissime minacce. Un 50enne è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla famiglia dopo aver minacciato l'ex compagna di morte... Leggi su europa.today (Di giovedì 8 settembre 2022) Telefonate e messaggi continui, insulti, pedinamenti e appostamenti sotto casa, poi le pesantissime minacce. Un 50enne è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla famiglia dopo aver minacciato l'ex compagna di morte...

Piergiulio58 : Finisce la relazione, comincia l'incubo: 'Ti ammazzo se esci con un altro'. La richiesta d'aiuto ai carabinieri per… - Nopeyep10 : RT @Dess5510: Comunque quando finisce una relazione e volete eliminare dai social il/la vostro/a ex perché vi sentite meglio così non fatev… - mut_ande : RT @ggalexbo23: che tipo di persona finisce una relazione e una settimana dopo ne ha già un'altra? - ggalexbo23 : che tipo di persona finisce una relazione e una settimana dopo ne ha già un'altra? - MarilenaFalcon4 : @foresta233 La definizione più bella l’ha detta un mio capo tanti anni fa: nel momento in cui ci si sposa finisce l… -