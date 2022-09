Allarme per la salute della regina Elisabetta: i medici “preoccupati”. Carlo è già a Balmoral, William in arrivo (Di giovedì 8 settembre 2022) Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla 96enne regina Elisabetta, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media, precisando che anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Il principe, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese dicon la consorte Camilla per stare vicino alla 96enne, le cui condizioni disi sono aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media, precisando che anche il principe, primogenito del 73ennee secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

CarloCalenda : Oggi mentre la Meloni inneggiava alla sua vittoria imminente e Letta si rimangiava l’allarme democratico e criticav… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - AlexBazzaro : Per Letta se non vince il PD c’è un “allarme per la democrazia”. - tripa19741 : RT @MediasetTgcom24: Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il princi… - gatta_pantera : RT @MediasetTgcom24: Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il princi… -