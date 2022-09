Aereo civile perde il contatto radio, inviati subito due caccia: cos’è successo (Di giovedì 8 settembre 2022) Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre nei cieli d’Italia. Due velivoli caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati per intercettare un aeromobile da trasporto Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa – Palermo, che durante la rotta aveva perso momentaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del traffico Aereo civile. La notizia è stata diramata nella giornata di giovedì 8 settembre direttamente dall’Aeronautica Militare con un comunicato. Due caccia partono per intercettare un volo civile Un Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa – Palermo ha perso i contatti radio con gli enti nazionali del traffico Aereo civile, durante la giornata di ieri 7 settembre. subito ... Leggi su tvzap (Di giovedì 8 settembre 2022) Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre nei cieli d’Italia. Due velivoliEurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati per intercettare un aeromobile da trasporto Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa – Palermo, che durante la rotta aveva perso momentaneamente i contatticon gli enti nazionali del traffico. La notizia è stata diramata nella giornata di giovedì 8 settembre direttamente dall’Aeronautica Militare con un comunicato. Duepartono per intercettare un voloUn Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa – Palermo ha perso i contatticon gli enti nazionali del traffico, durante la giornata di ieri 7 settembre....

