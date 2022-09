Von der Leyen dura contro il Cremlino | «Inutile ascoltare Putin | da lui solo ricatti Avanti con price cap e aiuti a Kiev»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Poco dopo le minacce all’Ue del presidente Vladimirè arrivata la risposta della presidente della Commissione Ue Ursula von der. «Non vale più la pena» dile parole del leader delha detto von derin conferenza stampa dalla Commissione. La Russia, infatti, non fa altro che «ricattare l’Ue», spiega la presidente. «Ora come ora dobbiamoproteggerci, rinforzare la nostra posizione» ha sentenziato. Nonostante le minacce, «sono profondamente convinta che con l’unità e la determinazione prevarremo» sulla Russia, ha twittato la presidente, aggiungendo che la Federazione sta «manipolando attivamente» il mercato del gas.Non ci sarà, quindi, il passo indietro sulcap chiesto dal leader del. Il tetto al ...

Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen. "L'obiettivo è molto chiaro, dobbiamo tagliare i proventi che Putin usa per finanziare la sua atroce guerra",ha aggiunto."...La richiesta di Bruxelles In una breve conferenza stampa a Bruxelles, mercoledì 9 settembre, la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen ha spiegato che Bruxelles intende proporre ai ...Il capo del Cremlino: 'Le sanzioni occidentali sono una minaccia per il mondo intero'. Poi il presidente russo pensa di proporre a Erdogan di limitare l'export di grano verso l'Ue. Kiev: 'La Russia no ..."Proporremo un tetto sul gas russo. L'obiettivo è molto chiaro. Dobbiamo ridurre le entrate della Russia che Putin usa per finanziare questa atroce guerra contro l'Ucraina". Lo ha detto la presidente ...