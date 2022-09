Via dalla Russia oltre 400mila persone, il report di Rosstat inverte la tendenza: sono il doppio di un anno fa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il numero di persone che ha lasciato la Russia nella prima metà del 2022 è stato doppio rispetto allo stesso periodo del 2021. Ne dà notizia il Moscow Times, citando i dati rilasciati dall’agenzia di statistica russa Rosstat martedì. Si tratta, in totale, di 419 mila persone finora, rispetto alle 202 mila che hanno lasciato la Federazione tra gennaio e giugno 2021. La differenza è di 216 mila individui, per un rapporto esatto di 2,1. L’istituto evidenzia anche che tra i Paesi di destinazione, l’invasa Ucraina è stata la più popolare, con 79.600 nuovi arrivi. Altre destinazioni particolarmente apprezzate – si legge nel rapporto – sono altri Paesi dell’ex Unione Sovietica. Ad esempio il Tagikistan, il Kirghizistan, l’Armenia, il Kazakistan e l’Uzbekistan. A partire non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il numero diche ha lasciato lanella prima metà del 2022 è statorispetto allo stesso periodo del 2021. Ne dà notizia il Moscow Times, citando i dati rilasciati dall’agenzia di statistica russamartedì. Si tratta, in totale, di 419 milafinora, rispetto alle 202 mila che hlasciato la Federazione tra gennaio e giugno 2021. La differenza è di 216 mila individui, per un rapporto esatto di 2,1. L’istituto evidenzia anche che tra i Paesi di destinazione, l’invasa Ucraina è stata la più popolare, con 79.600 nuovi arrivi. Altre destinazioni particolarmente apprezzate – si legge nel rapporto –altri Paesi dell’ex Unione Sovietica. Ad esempio il Tagikistan, il Kirghizistan, l’Armenia, il Kazakistan e l’Uzbekistan. A partire non ...

