Venezia 2022, Casey Affleck: "Ho visto Blonde ed è incredibile" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Casey Affleck, durante una conferenza stampa relativa al suo nuovo film che ha avuto luogo oggi a Venezia, ha rivelato di aver visto Blonde: 'Il nuovo film di Andrew Dominik è incredibile.' Casey Affleck ha elogiato Blonde, l'imminente biopic su Marilyn Monroe di Andrew Dominik, durante una conferenza stampa relativa al suo ultimo film, intitolato Dreamin' Wild, che ha avuto luogo durante la giornata di oggi, Mercoledì 7 Settembre, presso la Mostra del Cinema di Venezia. "Ho visto Blonde ed è incredibile", ha affermato Affleck durante la sua intervista. "Ho visto un paio di versioni di Blonde e so che a Dominik ci è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022), durante una conferenza stampa relativa al suo nuovo film che ha avuto luogo oggi a, ha rivelato di aver: 'Il nuovo film di Andrew Dominik è.'ha elogiato, l'imminente biopic su Marilyn Monroe di Andrew Dominik, durante una conferenza stampa relativa al suo ultimo film, intitolato Dreamin' Wild, che ha avuto luogo durante la giornata di oggi, Mercoledì 7 Settembre, presso la Mostra del Cinema di. "Hoed è", ha affermatodurante la sua intervista. "Houn paio di versioni die so che a Dominik ci è ...

