(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - 'In buona compagnia': questo il tema'edizione 2022 del(Fnec) che si terrà a Firenze, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, dal 16 al 18 settembre 2022 coinvolgendo giovani, cittadini, imprenditori, amministratori pubblici, associazioni ed organizzazioni sensibili alla necessità di un nuovo paradigma di sviluppo. Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazionee Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, ilè organizzato e progettato con NeXt (NuovaPer Tutti) e Sec (Scuola di) e con il contributo ...

ledicoladelsud : Torna il Festival Nazionale dell’Economia Civile - fisco24_info : Torna il Festival Nazionale dell’#Economia Civile: (Adnkronos) - A Firenze dal 16 al 18 settembre: 'In buona compag… - italiaserait : Torna il Festival Nazionale dell’Economia Civile - visitorcity : RT @BorghiPiuBelli: TUTTO PRONTO PER IL XIV FESTIVAL NAZIONALE DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA: dal 9 all'11 nei #borghi di #Abbateggio e #Ca… - TuttoSuRoma : RT @culture_roma: Una rassegna che unisce Francia e Italia attraverso prime nazionali, residenze d'artista e tanto altro: torna‘Una strisci… -

Agenzia ANSA

... portati in, in sala, e in tv: Bella ciao! di Giulia Giapponesi, Black Mafia di Romano ... Dopo la rivelazione di 'Normal', con il suo humour sulle questioni di genere, Adele Tullicon un'...... il Gala organizzato daVanity Fair e Red Sea International Filmé stato una gran festa con ... Dopo aver vinto il Leone D'oro con il magnifico The Wrestler nel 2008, il registain concorso ... Musica: torna Festival 'Oltremente' a Ragusa Ibla Roma, 7 set. (Adnkronos) – ‘In buona compagnia’: questo il tema dell’edizione 2022 del Festival Nazionale dell’Economia Civile (Fnec) che si terrà a Firenze, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecch ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...