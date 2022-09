Stasera Francesco Totti torna in tv dopo la separazione: dove lo vedremo. Chi sarà con lui nel programma (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, in tv vedremo il ritorno di Francesco Totti tra i protagonisti della 31ª edizione de La Partita del Cuore, a sostegno de “La Meridiana Cooperativa Sociale” e del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. LEGGI ANCHE :– Simona Ventura, lo scrive su Francesco Totti: il post su Instagram che non è piaciuto a tutti Francesco Totti sarà tra i protagonisti dell’edizione numero 31 de La Partita del Cuore, in onda Stasera in tv su Rai Due alle ore 21.15 in diretta dall’U-Power Stadium di Monza. Una gara che vede il ritorno in televisione del Pupone dopo la separazione da Ilary Blasi. Photo Credits: Ufficio ... Leggi su funweek (Di mercoledì 7 settembre 2022), mercoledì 7 settembre 2022, in tvil ritorno ditra i protagonisti della 31ª edizione de La Partita del Cuore, a sostegno de “La Meridiana Cooperativa Sociale” e del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. LEGGI ANCHE :– Simona Ventura, lo scrive su: il post su Instagram che non è piaciuto a tuttitra i protagonisti dell’edizione numero 31 de La Partita del Cuore, in ondain tv su Rai Due alle ore 21.15 in diretta dall’U-Power Stadium di Monza. Una gara che vede il ritorno in televisione del Puponelada Ilary Blasi. Photo Credits: Ufficio ...

