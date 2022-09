Sorpresa in casa Lazio: ecco chi spunta a Formello. L'asso con Pedro e Immobile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bella Sorpresa alla vigilia del match di Europa League con il Feyenoord per la Lazio. Al centro sportivo di Formello un ospite d'eccezione: si tratta del pilota di Formula 1, Esteban Ocon. Il ragazzo del team Alpine è stato immortalato insieme ad alcuni calciatori, tra i quali anche Pedro e Ciro Immobile. Anche il francese ha condiviso uno scatto sui propri canali social. Foto con la maglia della Lazio, rigorosamente con il numero 31, quello che utilizza anche in pista durante le gare di Formula 1 (nel weekend è prevista la gara sul circuito di Monza). Fino a questo momento Ocon ha ottenuto 66 punti in campionato: è sempre andato a punti in questa stagione, eccezion fatta per tre occasioni. foto Marco Rosi - SSLazio Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bellaalla vigilia del match di Europa League con il Feyenoord per la. Al centro sportivo diun ospite d'eccezione: si tratta del pilota di Formula 1, Esteban Ocon. Il ragazzo del team Alpine è stato immortalato insieme ad alcuni calciatori, tra i quali anchee Ciro. Anche il francese ha condiviso uno scatto sui propri canali social. Foto con la maglia della, rigorosamente con il numero 31, quello che utilizza anche in pista durante le gare di Formula 1 (nel weekend è prevista la gara sul circuito di Monza). Fino a questo momento Ocon ha ottenuto 66 punti in campionato: è sempre andato a punti in questa stagione, eccezion fatta per tre occasioni. foto Marco Rosi - SS

