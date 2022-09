“Sono orgoglioso, vi ringrazio”, un messaggio mai visto: De Laurentiis da brividi! (FOTO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo due anni di assenza il Napoli torna a giocare la competizione europea più importante per club, gli azzurri finalmente, dopo la grande annata della scorsa stagione, fanno risuonare la musichetta della Champions League in quel di Fuorigrotta. Una prestazione sontuosa da parte degli azzurri, hanno dato ritmo alla gara, hanno macinato occasioni su occasioni e alla fine hanno conquistato i primi tre punti di questa annata europea. Ancora una volta gli azzurri battono il Liverpool in casa, ancora una volta Klopp esce sconfitto dal Maradona, il tecnico tedesco ha perso per ben quattro volte in quattro apparizioni da allenatore avversario del Napoli in casa degli azzurri. Ovviamente, non potevano mancare i complimenti di Aurelio De Laurentiis, il patron azzurro come suo solito, tramite Twitter, ha espresso la propria gioia per questa magnifica vittoria. Di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo due anni di assenza il Napoli torna a giocare la competizione europea più importante per club, gli azzurri finalmente, dopo la grande annata della scorsa stagione, fanno risuonare la musichetta della Champions League in quel di Fuorigrotta. Una prestazione sontuosa da parte degli azzurri, hanno dato ritmo alla gara, hanno macinato occasioni su occasioni e alla fine hanno conquistato i primi tre punti di questa annata europea. Ancora una volta gli azzurri battono il Liverpool in casa, ancora una volta Klopp esce sconfitto dal Maradona, il tecnico tedesco ha perso per ben quattro volte in quattro apparizioni da allenatore avversario del Napoli in casa degli azzurri. Ovviamente, non potevano mancare i complimenti di Aurelio De, il patron azzurro come suo solito, tramite Twitter, ha espresso la propria gioia per questa magnifica vittoria. Di ...

ruiu19 : Grazie all’amico @FBiasin che mi ha dato la possibilità di provare a descrivere una persona eccezionale di una fami… - ItaliaViva : Con Carlo e gli amici di Azione, condividiamo il 95% delle idee. Non abbiamo fatto prevalere gli interessi, le ambi… - ItaliaViva : 'Oggi corriamo per far vincere l'Italia e io credo che una Sala Rossa così piena anche a #Firenze l'avete vista poc… - gipored : RT @D10sAndrea: Le notti che noi tifosi sognavo di vivere sono le notti come queste. Si tiene alto l'onore del calcio Italiano in questa p… - schocc11 : RT @D10sAndrea: Le notti che noi tifosi sognavo di vivere sono le notti come queste. Si tiene alto l'onore del calcio Italiano in questa p… -