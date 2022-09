Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: attacco durissimo sui social (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Selvaggia Lucarelli attacca duramente Chiara Ferragni sui social: il video pubblicato dall’influencer, qualche giorno fa ha creato scalpore. La giornalista torna a commentare l’operato sui social della donna. Nuovo scontro tra Selvaggia e i cosiddetti “Ferragnez” che, questa volta, coinvolge in prima linea Chiara Ferragni e l’esposizione sui social dei suoi figli. La Lucarelli è Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.attacca duramentesui: il video pubblicato dall’influencer, qualche giorno fa ha creato scalpore. La giornalista torna a commentare l’operato suidella donna. Nuovo strae i cosiddetti “Ferragnez” che, questa volta, coinvolge in prima lineae l’esposizione suidei suoi figli. La

tempoweb : '#Ferragni come #paranormalactivity'. Il video che scatena #Lucarelli #7settembre #iltempoquotidiano… - PiazzoDavide : @stanzaselvaggia non è che Putin segue Selvaggia Lucarelli?perché sta riducendo gli Ucraini in poltiglia verde.quan… - Tartaruga9731 : A ottobre attendo i video di Selvaggia Lucarelli che si finge testimone di Geova per imbucarsi nelle case e controllare la temperatura - AngoloDV : Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Fedez e Chiara Ferragni (FOTO) #selvaggialucarelli #chiaraferragni #ferragnez… - ACiuchina : @GraziaVentura3 @BLOOMZEER @stanzaselvaggia Ok, mi sono spiegata male. Da un suo profilo social personale Selvaggia… -