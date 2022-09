Rimborsi DAZN per clienti TIMVision: chiarite le modalità di erogazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non sono semplici da dimenticare e mandare giù i problemi DAZN che hanno riguardato la prima giornata di campionato (13 e 14 agosto), che ha fatto scattare una politica di Rimborsi pari al 50% del valore dell’abbonamento mensile come forma di indennizzo per il torto subito. I Rimborsi partiti il 25 agosto sono stati relativi a chi ha sottoscritto il proprio abbonamento direttamente con DAZN, servizio che sappiamo essere sottoscrivibile anche tramite TIMVision, ed è di questo che in questa sede intendiamo occuparci. Il gestore blu avrebbe iniziato stamane ad inviare delle email per informare gli utenti interessati delle modalità di rimborso che gli spettano. L’entità del rimborso, come avrete letto anche voi nel caso in cui abbiate già ricevuto l’email, sarà pari a 12 euro, basandosi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non sono semplici da dimenticare e mandare giù i problemiche hanno riguardato la prima giornata di campionato (13 e 14 agosto), che ha fatto scattare una politica dipari al 50% del valore dell’abbonamento mensile come forma di indennizzo per il torto subito. Ipartiti il 25 agosto sono stati relativi a chi ha sottoscritto il proprio abbonamento direttamente con, servizio che sappiamo essere sottoscrivibile anche tramite, ed è di questo che in questa sede intendiamo occuparci. Il gestore blu avrebbe iniziato stamane ad inviare delle email per informare gli utenti interessati delledi rimborso che gli spettano. L’entità del rimborso, come avrete letto anche voi nel caso in cui abbiate già ricevuto l’email, sarà pari a 12 euro, basandosi ...

