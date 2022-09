Maxi - incendio nel Milanese, impegnato un centinaio di vigili del fuoco (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le forze dell'ordine hanno isolato la zona interessata dal vasto incendio divampato questa mattina, mercoledi' 7 settembre, a San Giuliano Milanese. Anche le aziende non interessate dalle fiamme sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le forze dell'ordine hanno isolato la zona interessata dal vastodivampato questa mattina, mercoledi' 7 settembre, a San Giuliano. Anche le aziende non interessate dalle fiamme sono ...

Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica nel Milanese. Sei feriti, uno è grave. Al lavoro 14 squadre di vigili de… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Maxi incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese: sei feriti, uno è gravissimo (video) - May____18 : RT @Daymons94519400: Tutti questi incendi da chi sono pilotati? Milano, maxi-incendio in azienda petrolchimica: sei feriti uno è grave ht… - ilgiornale : Il cielo di #SanGiulianoMilanese è stato oscurato dal fumo tossico in seguito all'#incendio di un'azienda chimica.… -