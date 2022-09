Fabiovolta : @Cerrezio_FC @stoca220 @giuliomerelli @5mcaldiroli @Uther_Raffaele @putino Che gli cambia? La Russia procede alla… - adamopontipi : @RobertoGiuffre @GiacomelliLucio @ladyonorato Ammiro il suo coraggio perché per scrivere una cazzata macroscopics… -

Il Foglio

... 'Siamo cittadiniFederazione Russa, orgogliosi di chiamarci Oyrat, Sakha, Buryat, Tatar… non abbiamo mai accettato laforzata, la cristianizzazione e la censura delle ...E il quarto requisito è umanitario: dobbiamo rinunciare alla nostra lingua per il russo e alla nostra storia e cultura a favore. Il Cremlino non cederà su questi punti ma questo ... La russificazione della Cina si completa a Vostok-2022, davanti a Putin Sodalizio globale: Gazprom ha annunciato che la Cina ha iniziato a pagare il gas alla Russia in yuan e rubli. Il Cremlino vuole farsi vedere pieno di amici, ma è costretto a comprare armi dalla Corea ...L'analisi di Yulia Tymoshenko, figura controversa di varie fasi della storia recente dell'Ucraina. Il commento della croata Kolinda Grabar-Kitarovic e del polacco Aleksander Kwasniewski. Il punto di v ...