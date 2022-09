Giallo a Parco Leonardo: cadavere riaffiora dalle acque del Tevere (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fiumicino – Altra macabra scoperta sul litorale romano: dopo il corpo in decomposizione ritrovato in una baracca ad Anzio (leggi qui), un altro cadavere è stato rinvenuto a ridosso della foce. La scoperta risale a questa mattina, quando intorno alle 13.30, i sommozzatori dei vigili del fuoco, in collaborazione con la polizia fluviale, hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo all’interno del fiume Tevere, in prossimità di Parco Leonardo, sul lato destro della sponda. Resta il Giallo sull’identità anche se, secondo le forze dell’ordine, il corpo potrebbe appartenere a una persona di nazionalità iraniana la cui scomparsa fu denunciata appena quattro giorni fa. La salma, una volta estratta dalle acque, è stato affidata al personale sanitario del 118. Sul posto anche ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fiumicino – Altra macabra scoperta sul litorale romano: dopo il corpo in decomposizione ritrovato in una baracca ad Anzio (leggi qui), un altroè stato rinvenuto a ridosso della foce. La scoperta risale a questa mattina, quando intorno alle 13.30, i sommozzatori dei vigili del fuoco, in collaborazione con la polizia fluviale, hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo all’interno del fiume, in prossimità di, sul lato destro della sponda. Resta ilsull’identità anche se, secondo le forze dell’ordine, il corpo potrebbe appartenere a una persona di nazionalità iraniana la cui scomparsa fu denunciata appena quattro giorni fa. La salma, una volta estratta, è stato affidata al personale sanitario del 118. Sul posto anche ...

