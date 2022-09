Germania, scontro in Parlamento sullo stop al nucleare. Merz (Cdu-Csu): “Follia”. Scholz: “Colpa delle vostre battaglie passate” (Di mercoledì 7 settembre 2022) In Germania è scontro fra governo e opposizione sulla decisione di mantenere in stand by due centrali nucleari di fronte alla crisi del gas russo. Il leader della Cdu-Csu, Friederich Merz ha tuonato in Parlamento di “fermare questa Follia”, ma il cancelliere Olaf Scholz lo ha accusato di seminare divisioni in tempo di crisi e di sottovalutare i cittadini tedeschi. Le due strutture in questione avrebbero dovuto chiudere entro la fine dell’anno: invece di continuare a farle funzionare fino ad allora, il governo ha scelto di sospenderle. Secondo Merz così si rischia di danneggiare irrimediabilmente lo status della Germania come paese dove investire. “Chi parla di divisioni mette in pericolo la coesione del Paese, è la cosa sbagliata da fare – ha risposto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Infra governo e opposizione sulla decisione di mantenere in stand by due centrali nucleari di fronte alla crisi del gas russo. Il leader della Cdu-Csu, Friederichha tuonato indi “fermare questa”, ma il cancelliere Olaflo ha accusato di seminare divisioni in tempo di crisi e di sottovalutare i cittadini tedeschi. Le due strutture in questione avrebbero dovuto chiudere entro la fine dell’anno: invece di continuare a farle funzionare fino ad allora, il governo ha scelto di sospenderle. Secondocosì si rischia di danneggiare irrimediabilmente lo status dellacome paese dove investire. “Chi parla di divisioni mette in pericolo la coesione del Paese, è la cosa sbagliata da fare – ha risposto ...

telodogratis : In Germania è scontro sul prolungamento dell’utilizzo dell’energia nucleare - Berta_SergiBS : In questo momento le tre squadre sono a quota 3 vittorie. Lo scontro diretto tra Germania e Slovenia è stato vinto… - paoloigna1 : RT @agorarai: 'L'Italia è al centro dello scontro Russia-UE perché tra poco si vota. L'UE varerà il price cap sul gas, sarà una risposta op… - agorarai : 'L'Italia è al centro dello scontro Russia-UE perché tra poco si vota. L'UE varerà il price cap sul gas, sarà una r… - IMoresi : RT @valy_s: #Cambi “se non vi rendete conto che lo scontro è tra TUTTO IL MONDO e l’Occidente,non andate da nessuna parte. Sono 9MLN in pov… -