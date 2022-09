Emma Marrone risponde agli haters | «Basta speculazioni su mio padre e i vaccini»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La cantante ha pubblicato su Instagram un video in cui ringrazia i fan per il sostegno dopo la morte del. E spiega: «Aveva la leucemia da un anno», invitando il suo pubblico a donare il midollo

fanpage : #Emma Marrone dice addio al suo papà Rosario: l'uomo, che l'aveva avvicinata alla musica, lascia la famiglia all'et… - SkyTG24 : Elisa, in concerto a Taormina, ha dedicato 'Alleluja' al papà di Emma Marrone - MediasetTgcom24 : Emma Marrone ringrazia i fan dopo la morte del papà ed Elisa commuove con una dedica #emma #emmamarrone… - infoitcultura : Elisa ha dedicato 'Alleluja' al papà di Emma Marrone - infoitcultura : Stefano De Martino vicino al dolore di Emma Marrone -

Appena due giorni faè stata colpita da un terribile luttto: la cantante salentina ha infatti dovuto dire addio per sempre al padre, il signor Rosario, che si è spento all'età di 66 anni. L'annuncio ...Articoli più letti Addio a Rosario: il papà disi spegne a 66 anni di Mario Manca Romina Carrisi, tutto l'amore per Stefano Rastelli di Jacques e Gabriella di Monaco tornano a scuola di ...Tra i tanti che hanno manifestato la loro vicinanza a Emma Marrone in questo doloroso momento di lutto, c'è Alessandra Amoroso sua collega e amica. Le due artiste hanno in comune ben più che la… Leggi ...A pochi giorni dalla morte del papà, Emma Marrone è tornata su Instagram per spiegare le cause del decesso. "Mio padre da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia", ha spiegato la cantante ...