Elezioni: Renzi, 'Fi e Pd terrorizzati dal nostro risultato' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set (Adnkronos) - "L'unico modo per bloccare la vittoria del centrodestra e della Meloni è che si faccia un bel risultato noi del Terzo polo. Il Pd sta giocando per perdere, l'unica vera alternativa per riportare un governo serio nel paese è che vincano Azione e IV con Carlo Calenda". Lo ha detto Matteo Renzi a margine dell'iniziativa sul Sì al termovalorizzatore di Brescia. "Noi oggi siamo in tante città d'Italia a dire che serve la politica dei sì, non quella dei veti. Il progetto del terzo polo va oltre il 25 settembre: se va bene quel giorno salviamo il paese, altrimenti ci mettiamo a farlo da lì a qualche mese -ha aggiunto-. Non è che l'inizio e lo sanno bene Forza Italia e Pd che sono terrorizzati del nostro risultato e non parlano che di noi". "Berlusconi tutti i giorni dice che il terzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set (Adnkronos) - "L'unico modo per bloccare la vittoria del centrodestra e della Meloni è che si faccia un belnoi del Terzo polo. Il Pd sta giocando per perdere, l'unica vera alternativa per riportare un governo serio nel paese è che vincano Azione e IV con Carlo Calenda". Lo ha detto Matteoa margine dell'iniziativa sul Sì al termovalorizzatore di Brescia. "Noi oggi siamo in tante città d'Italia a dire che serve la politica dei sì, non quella dei veti. Il progetto del terzo polo va oltre il 25 settembre: se va bene quel giorno salviamo il paese, altrimenti ci mettiamo a farlo da lì a qualche mese -ha aggiunto-. Non è che l'inizio e lo sanno bene Forza Italia e Pd che sonodele non parlano che di noi". "Berlusconi tutti i giorni dice che il terzo ...

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Sala: “Spero in ancoraggio di Renzi nel centrosinistra. Vorrei sentire la volontà di essere riformisti: c’è… - AndreaLompio53 : 'Mancano 18 giorni alle elezioni. Continuiamo a crescere e non solo nei sondaggi, ma soprattutto nel clima tra le p… -