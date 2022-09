Uomini e Donne, ecco chi è la tronista per cui sono arrivati più corteggiatori (Di martedì 6 settembre 2022) I corteggiatori che scendono a Uomini e Donne per provare a conquistare la tronista di turno vengono selezionati dalla redazione tra tutti quelli che chiamano: solo all’incirca 30/40 di loro entrano in studio. Ma ne chiamano molti di più. E una tronista in particolare ha mandato letteralmente in tilt il centralino di Uomini e Donne: stiamo parlando di Sophie Codegoni, per corteggiare la quale hanno chiamato oltre centocinquanta ragazzi dai venti ai quarant’anni. Un record assoluto, questo, per la trasmissione di Maria De Filippi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, le tre troniste che hanno fatto la storia del programma ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 settembre 2022) Iche scendono aper provare a conquistare ladi turno vengono selezionati dalla redazione tra tutti quelli che chiamano: solo all’incirca 30/40 di loro entrano in studio. Ma ne chiamano molti di più. E unain particolare ha mandato letteralmente in tilt il centralino di: stiamo parlando di Sophie Codegoni, per corteggiare la quale hanno chiamato oltre centocinquanta ragazzi dai venti ai quarant’anni. Un record assoluto, questo, per la trasmissione di Maria De Filippi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, le tre troniste che hanno fatto la storia del programma ...

myrtamerlino : Manca solo il set di pentole e poi siamo al completo.??????? Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Se ques… - TNannicini : Per Forza Italia la donna è solo madre e casalinga. Il #25settembre è una scelta di campo. Da una parte le televend… - Agenzia_Ansa : Tutti i premier della regina Elisabetta. Da Churchill a Truss ha stretto la mano a 12 uomini e 3 donne #ANSA - la_akasette : @rasaalsuolo @besmjna Quindi mi vuoi dire che non esistono le donne che confrontano la lunghezza del pene degli uom… - Pitocco : @mcc43_ Donne in politica sì come gli uomini se hanno però i requisiti di equità, armonia e disponibilità a vedere… -